Maxiappalto ferroviario per Consorzio Eteria e Salcef sulla Orte-Falconara di Mauro Salerno

Rfi assegna al raggruppamento guidato dal consorzio stabile l’appalto integrato da 374,2 milioni per raddoppiare la linea tra Genga e Serra San Quirico

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Maxiappalto ferroviario per il Consorzio stabile Eteria e Salcef. Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha aggiudicato al raggruppamento di imprese la gara da 374,2 milioni per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di raddoppio dei binari del tratto Genga-Serra San Quirico, parte integrante della linea Orte-Falconara. L’appalto è finanziato in parte con fondi Pnrr. La base d’asta fissata dal bando era di 436,6 milioni.

Il raddoppio della tratta Genga-San Quirico è ritenuto intervento prioritario del raddoppio Orte-Falconara fino a Castelplanio. Seguiranno gli interventi per la realizzazione del raddoppio degli altri due lotti, Serra San Quirico–Castelplanio, e Posto Movimento 228-Genga. I lavori appena aggiudicati riguardano una tratta oggi interamente a unico binario e interesseranno il territorio della provincia di Ancona e in particolare i comuni di Fabriano, Genga e Serra San Quirico. Il comune di Cerreto D’Esi è stato individuato come deposito per terre e rocce da scavo durante la fase di cantierizzazione.

Più in dettaglio, gli interventi aggiudicati al consorzio stabile (formato da Itinera, Vianini lavori e Icop) insieme a Salcef consistono nella realizzazione di una nuova linea di circa 9 chilometri, di cui oltre la metà in galleria, in affiancamento a quella esistente interamente a binario unico. I lavori includono la realizzazione di 6 gallerie naturali, per circa 5 chilometri, 4 viadotti, l’adeguamento e l’attuazione della nuova viabilità stradale per il ripristino dei collegamenti con la SS 76 e la trasformazione in fermata dell’attuale stazione di Serra San Quirico. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova stazione a Genga che rappresenterà la porta d’ingresso al Parco delle Grotte di Frasassi.

L’intervento, segnala Rfi, rientra nel più ampio piano di Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, che ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari tra i versanti tirrenico e adriatico. Una volta ultimati, i lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità e l’aumento del numero dei treni che possono circolare sulla tratta.