Medici contro la manovra: primo sciopero il 5 dicembre di Marzio Bartoloni

La protesta. Nel mirino il taglio alle pensioni, ma anche le «briciole» sui contratti e il blocco delle assunzioni. Il Governo: sì alle correzioni









L’ultimo schiaffo è stato l’attacco feroce alle pensioni con tagli fino al 25 per cento. È stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso che già ribolliva sulla manovra mal digerita dai medici: nel mirino anche le «briciole» per i contratti, le misure sulle liste d’attesa desinate al flop e la sostanziale conferma del blocco delle assunzioni. E così ieri i camici bianchi hanno deciso di rompere gli indugi proclamando contro la legge di bilancio un primo sciopero di 24 ore il prossimo 5 dicembre: al Governo chiedono subito «un segnale di coraggio» nei prossimi passaggi in Parlamento altrimenti la protesta sarà inasprita «con altre eventuali giornate di sciopero», avvertono Anaoo Assomed e Cimo. Alle due principali organizzazioni si è subito aggiunta l’Intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn, che annuncia «forme di mobilitazione per modificare la legge di bilancio», mentre i medici iscritti a Cgil e Uil parteciperanno alle proteste contro la manovra proclamate dalle due confederazioni dal 17 novembre

Ieri vari membri dell’Esecutivo - dalla ministra Calderone (Lavoro) al collega alla Salute Schillaci - hanno provato a rassicurare sul fatto che la norma sulle pensioni sarà in cima alle correzioni previste sulla manovra, ma è praticamente certo che il taglio non sarà sterilizzato del tutto, ma piuttosto - questo il compromesso che dovrà essere trovato - ridotto nella sua entità. L’intervento modifica infatti il rendimento della quota retributiva (relativa ai contributi precedenti al 1996) delle pensioni liquidate dal 2024, colpendo una platea di circa 40mila tra medici e infermieri, con una perdita stimabile tra il 5% e il 25% dell’assegno annuale. Una misura che spingerebbe oltre 6mila medici con i requisiti per la pensione a uscire subito per evitare il taglio a cui si aggiungerebbero almeno 13mila infermieri, aggravando così l’emergenza nelle corsie degli ospedali alle prese da anni con una carenza cronica di personale.

A deludere i medici anche i mancati aumenti in busta paga a cui sono stati preferiti quelli per gli straordinari (100 euro lordi l’ora) per abbattere le liste d’attesa, una misura che secondo i medici è condannata al flop perché dopo tre anni di pandemia scanditi da turni massacranti pochi avranno voglia di lavorare di più. «Dalla manovra ci saremmo aspettati un intervento sull’indennità di specificità medica e sanitaria per garantire un aumento degli stipendi di tutti i dirigenti e frenare dunque la fuga dei professionisti verso l’estero e il privato, e invece si è deciso di aumentare le retribuzioni delle prestazioni aggiuntive per abbattere le liste d’attesa, misura che è destinata a non produrre risultati concreti», spiegano Pierino Di Silverio , Segretario nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed.

Non soddisfano neanche le promesse di un nuovo contratto per gli anni 2022-2024 da firmare presto: «Ci saremmo aspettati risorse adeguate per il rinnovo dei contratti, e invece - continuano i leader sindacali - scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l’intero comparto sanità, quindi briciole per tutti». L’aumento complessivo di 3 miliardi in più previsto dalla manovra per la Sanità è difatti in gran parte assorbito dagli aumenti contrattuali che riguardano però non solo i medici ospedalieri, ma anche i dottori di famiglia e tutto il comparto sanitario (infermieri e altro personale).

Nel mirino dei camici bianchi infine anche il sostanziale blocco alle assunzioni che a mala pena garantisce il turn over grazie al tetto di spesa introdotto negli anni della spending reviwe e che prevede che non si possa spendere per il personale più di quanto speso nel 2004 tolto l’1,4 per cento: « Ci saremmo aspettati uno sblocco, anche parziale, del tetto alla spesa per il personale sanitario e un piano straordinario di assunzioni, e invece nessuno ne fa nemmeno cenno». «Questo tetto ormai ha vent’anni è ora di superarlo con un nuovo meccanismo legato alla produzione», spiega anche Giovanni Migliore presidente di Fiasso, i manager che guidano gli ospedali che oggi aprono a Roma una tre giorni per celebrare i 25 anni della loro associazione.