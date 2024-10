Medici, niente assunzioni e mini aumenti: «Scioperiamo»

Il maxi piano per le assunzioni negli ospedali resta nei cassetti, ma arrivano gli aumenti in busta paga per medici, infermieri e altro personale sanitario. Per i camici bianchi si tratta però di «briciole che offendono l’intera categoria» e per questo non solo confermano la manifestazione del 20 novembre, ma per lo stesso giorno proclamano lo sciopero a cui si uniranno parte degli infermieri: i fondi stanziati in manovra puntano infatti a far crescere la voce dell’indennità di specificità in busta...

