Meloni vola a Niscemi: «Non sarà come nel 1997» - In arrivo decreto per risorse
La premier vuole evitare i ritardi: tornerà in Sicilia tra due settimane. Lo schema è quello già seguito con le alluvioni in Emilia-Romagna
«Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il Governo agirà in maniera celere». Giorgia Meloni vola a Niscemi al mattino, sorvola i territori colpiti dalla frana aggravata dal ciclone Harry che ha portato all’evacuazione di 1.500 persone e consegna la sua promessa prima al sindaco Massimiliano Conti e poi ai tecnici riuniti a Catania sull’emergenza maltempo, alla presenza del ministro Nello Musumeci, del governatore siciliano Renato Schifani e del capo della Protezione civile, Fabio ...