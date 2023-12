Mercati e commercio, nuovi poteri ai Comuni per regolare le attività sul territorio

Con il via libera definitivo della legge sulla concorrenza da parte della Camera dei Deputati è stata approvata la riforma del commercio sulle aree pubbliche (mercati e fiere), che chiude finalmente la tormentata vicenda delle proroghe delle concessioni rilasciate dai Comuni in favore degli operatori interessati. Ma non solo. La legge contiene novità anche per dehors e nuovi poteri dei Comuni in tema di regolazione sul territorio delle attività commerciali e artigianali.

Mercati e fiere

L’articolo...