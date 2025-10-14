Mercati e fiere, concessioni solo con bandi pubblici e non con assegnazioni dirette
Trattandosi di attività previste su aree pubbliche, la procedura comunale di assegnazione necessita di un avviso che definisca i siti messi a gara, i criteri di assegnazione, il canone per l’occupazione, la durata della concessione
Nuova presa di posizione della giurisprudenza in tema di commercio su aree pubbliche. I posteggi per mercati, fiere, posteggi isolati, chioschi per attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere previsti nei relativi regolamenti comunali e vanno assegnati dai Comuni solo a seguito di un bando e nel rispetto di criteri realmente competitivi e pro-concorrenziali. Dunque, non direttamente e a fronte di una singola istanza di un operatore economico eventualmente interessato...
