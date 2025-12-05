Imprese

Mercato casa, le compravendite accelerano nelle città più piccole

Il report delle Entrate sul terzo trimestre 2025. Luca Dondi (Patrigest): dal mercato un segnale da ascoltare per ripensare il prodotto immobiliare

di M.Fr.

Nel terzo trimestre di quest’anno, il mercato immobiliare residenziale in Italia si distingue per una crescita tendenziale marcata e robusta. Complessivamente le transazioni sono aumentate in media dell’8,5%, con un incremento del 7,3% per i capoluoghi e del 9,0% per le città più piccole. In leggera crescita gli acquisti con mutuo ipotecario, quasi il 47%, e la quota di acquisti di prime case, il 73,2 per cento. I dati si leggono nel rapporto dell’Agenzia delle Entrate sul mercato immobiliare residenziale...

