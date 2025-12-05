Mercato casa, le compravendite accelerano nelle città più piccole

Nel terzo trimestre di quest’anno, il mercato immobiliare residenziale in Italia si distingue per una crescita tendenziale marcata e robusta. Complessivamente le transazioni sono aumentate in media dell’8,5%, con un incremento del 7,3% per i capoluoghi e del 9,0% per le città più piccole. In leggera crescita gli acquisti con mutuo ipotecario, quasi il 47%, e la quota di acquisti di prime case, il 73,2 per cento. I dati si leggono nel rapporto dell’Agenzia delle Entrate sul mercato immobiliare residenziale...

