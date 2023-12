Milano, a Consorzio Innova la manutenzione del campus Bicocca

Doppio accordo quadro in testa alla top 30 dei lavori pubblici di maggiore importo pubblicati nell’ultima settimana. La commessa di maggior valore è stata assegnata dall’Anas all’impresa D’Agostino D’Angelo Antonio e riguarda l’accordo quadro biennale per i lavori di riqualificazione del corpo stradale della Ss 407 Basentana dal km 52+400 al km 100+600 in Basilicata. L’importo a base d’asta era di 50 milioni, sul quale il costruttore ha proposto un ribasso del 13,61 per cento. L’Anas ha anche formalizzato...

