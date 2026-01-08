Milano-Cortina e sisma, interdittive raddoppiate
Nel 2025 i provvedimenti emessi dalla Struttura del Viminale sono saliti da 26 a 56, la metà per legami con la camorra. Nell’anagrafe 25mila imprese
Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è cominciato: all’inaugurazione, in programma il 6 febbraio, manca ormai meno di un mese. Ma i controlli antimafia non si fermano. E chiude in positivo il bilancio 2025 della Struttura di prevenzione del Viminale, la cui attività di monitoraggio dei lavori per i Giochi, per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per i nuovi ospedali calabresi è stata fortemente intensificata su impulso del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi...