Milano-Cortina e sisma, interdittive raddoppiate

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è cominciato: all’inaugurazione, in programma il 6 febbraio, manca ormai meno di un mese. Ma i controlli antimafia non si fermano. E chiude in positivo il bilancio 2025 della Struttura di prevenzione del Viminale, la cui attività di monitoraggio dei lavori per i Giochi, per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per i nuovi ospedali calabresi è stata fortemente intensificata su impulso del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi...

