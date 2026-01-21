Milano-Cortina, Simico manda in gara la variante di Longarone da 426 milioni di euro
Appalto integrato su Pfte. Offerte entro il 22 aprile. Sopralluogo obbligatorio
La società Milano Cortina manda in gara l’appalto integrato (su progetto di fattibilità) per realizzare la variante di Longarone, nel bellunese. Il bando indica per l’appalto un valore complessivo globale di oltre 426 milioni di euro (esattamente 426.695.708,57 euro). Si tratta di realizzare un nuovo tracciato stradale di 11,6 km per bypassare l’abitato di Longarone, che costituisce attualmente una cronica strozzatura per il traffico diretto nord-sud, cioè proveniente e diretto e Cortina d’Ampezzo...