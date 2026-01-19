Milano, gara Atm da 19,8 milioni per rinnovare impianti e binari tranviari
I contratti applicativi verranno attuati mediante l’accorpamento delle località di intervento in aggregazioni
Atm potenzia a Milano l’impiantistica tranviaria con un bando da 19.844.813 euro. Al via la gara di accordo quadro per rinnovamento straordinario degli impianti tranviari di armamento e trazione elettrica, in sede propria e promiscua e opere civili propedeutiche al completamento dei sistemi di azionamento in radiofrequenza.
Gli interventi prevedono la rimozione della pavimentazione stradale in masselli o conglomerato bituminoso per le tratte in sede promiscua e del manto erboso per le tratte in sede...