Milano, nel Piano urbanistico stretta sui permessi facili
La variante che apporterà modifiche concrete al Pgt (piano di governo del territorio) potrebbe essere già pronta i primi di dicembre
Dopo un’indicazione generale della Giunta di Milano, che la scorsa settimana ha dato il via ai lavori per modificare il piano urbanistico “della discordia”, ora si comincia a entrare nel merito. La variante che apporterà modifiche concrete al Pgt (piano di governo del territorio) potrebbe essere già pronta i primi di dicembre.
Le ambiguità della commissione
Due le questioni principali da inserire nel “nuovo” Pgt: ridurre in modo sostanziale i poteri della commissione Paesaggio, che nel tempo ha assunto...