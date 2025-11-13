Urbanistica

Milano, nel Piano urbanistico stretta sui permessi facili

La variante che apporterà modifiche concrete al Pgt (piano di governo del territorio) potrebbe essere già pronta i primi di dicembre

di Sara Monaci

Dopo un’indicazione generale della Giunta di Milano, che la scorsa settimana ha dato il via ai lavori per modificare il piano urbanistico “della discordia”, ora si comincia a entrare nel merito. La variante che apporterà modifiche concrete al Pgt (piano di governo del territorio) potrebbe essere già pronta i primi di dicembre.

Le ambiguità della commissione
Due le questioni principali da inserire nel “nuovo” Pgt: ridurre in modo sostanziale i poteri della commissione Paesaggio, che nel tempo ha assunto...

