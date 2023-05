MilanoSesto, lettera di intenti per il nuovo assetto dell’area di Luca Davi e Paola Dezza

A Coima e Redo il social housing, a Hines gli uffici: controvalore da 100 milioni









C’è l’accordo sull’area di MilanoSesto. Nei giorni scorsi è stata firmata una lettera di intenti, non vincolante, che permetterà di dare inizio alla due diligence sull’operazione per definire la vendita del progetto da Hines e Prelios a Coima e Redo. Secondo indiscrezioni il controvalore deciso per l’area si attesterebbe su quei cento milioni di euro che costituivano la base dell’offerta lanciata a metà marzo.

La novità è che, secondo indiscrezioni raccolte dal Sole 24Ore, verranno scorporati gli ...