Milleproroghe: affitti Pa, stop alle rivalutazioni

Via libera di Palazzo Chigi al decreto omnibus per eccellenza di fine anno. Il consiglio dei ministri di ieri ha approvato il consueto pacchetto di rinvii con il decerto Milleproroghe 2023, ma non senza qualche discussione. Che nel caso di ieri si sono accese sulla mini proroga al 29 febbraio del regime fiscale di vantaggio per gli sportivi che entrano in Italia. Una misura che nelle intenzioni soprattutto di Forza Italia, nella persona del senatore e patron della Lazio Claudio Lotito, avrebbe dovuto...