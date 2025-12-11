Milleproroghe, un anno in più per i Lep dell’autonomia
Oggi in Consiglio dei ministri atteso il via libera alla proroga di 74 scadenze
L’attesa replica delle regole attuali del Fondo di garanzia per le Pmi spunta nella bozza del Milleproroghe, atteso oggi in consiglio dei ministri. Il meccanismo ridefinito dal decreto collegato alla legge di bilancio 2024, con l’importo massimo garantito da 5 milioni e l’impianto di parametri che lo accompagna, sarà applicato quindi fino al 31 dicembre 2026, senza tramontare alla fine di quest’anno come previsto dalle norme oggi in vigore.
Come ogni anno, il “proroga-termini” comparso un po’ a sorpresa...
Rifiuti speciali senza Tari solo in seguito alla presentazione della denuncia
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel