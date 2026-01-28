Milleproroghe, torna l’ipotesi di riaprire il condono 2003

Il condono torna. E, dopo la legge di Bilancio, entra anche negli emendamenti di maggioranza alla legge di conversione del decreto Milleproroghe. La mini-riapertura del condono del 2003, per la verità con una serie di vincoli e condizioni che rendono molto difficile la sua attuazione, approda in tre emendamenti di maggioranza firmati da FdI (prima firma Vietri), Lega (Zinzi) e Fi (Patriarca). E questo, anche se l’approvazione di queste proposte è ancora molto lontana, basta a far tornare le polemiche...

