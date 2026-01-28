Milleproroghe, torna l’ipotesi di riaprire il condono 2003
Negli emendamenti di maggioranza ripescata la proposta della manovra. Polemiche le opposizioni: ritorno della sanatoria inaccettabile e criminogeno
Il condono torna. E, dopo la legge di Bilancio, entra anche negli emendamenti di maggioranza alla legge di conversione del decreto Milleproroghe. La mini-riapertura del condono del 2003, per la verità con una serie di vincoli e condizioni che rendono molto difficile la sua attuazione, approda in tre emendamenti di maggioranza firmati da FdI (prima firma Vietri), Lega (Zinzi) e Fi (Patriarca). E questo, anche se l’approvazione di queste proposte è ancora molto lontana, basta a far tornare le polemiche...
Abusi, condonabili solo le nuove costruzioni residenziali
di Davide madeddu