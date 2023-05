Ministero dell'Interno, in arrivo i rimborsi dell'Imu erroneamente versata allo Stato di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Link utili L'elenco dei beneficiari

Dal Viminale il pagamento ai municipi dell'importo di oltre 4 milioni di euro









In arrivo, a 521 Comuni, il rimborso dell'Imu erroneamente versata all'Erario. Con comunicato del 16 maggio 2023, il ministero dell'Interno ha reso noto il pagamento ai municipi dell'importo di oltre 4 milioni di euro di rimborso delle quote Imu non dovute, erroneamente versate all'Erario.

L'assegnazione delle risorse è stata disposta in attuazione al comma 725 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata...