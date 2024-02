Ministero del Lavoro, entro il 28 febbraio i dati 2023 e il previsionale 2024 per i contributi assistenti sociali

Al via, entro il 28 febbraio, l’invio dei dati per l’accesso ai contributi per gli assistenti sociali relativi al personale 2023 e alle previsioni 2024. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità operative e i termini per l’invio, da parte di ciascun Ambito territoriale (anche per conto dei Comuni che ne fanno parte), del prospetto riassuntivo tramite la piattaforma SIOSS.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza ...