Misure di prevenzione della corruzione nell’ente locale: quali le eventuali responsabilità per il revisore? di Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel

L’introduzione del Piao quale nuovo strumento di programmazione dell’ente locale include, nella sezione 2.3, le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa precedentemente previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza (Ptpct).

Come noto, la prassi normativa stabilisce che la sezione 2.3 del Piao, proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct), sia sottoposta ad una fase di così detta “consultazione pubblica” da attivare sul sito istituzionale dell’ente e prima dell’approvazione definitiva in Giunta Comunale, trasmessa all’Oiv per l’apposito parere.

La prassi operativa mostra quindi come il processo di redazione della sezione 2.3 veda coinvolti rispettivamente il Rpct (per la fase di programmazione), gli stakeholders (nella fase di consultazione pubblica), l’OIV (per l’emanazione dell’apposito parere). Qual è quindi il ruolo del revisore nell’ambito della programmazione della sez. 2.3 del Piao e quali le sue eventuali responsabilità?

Tale domanda trova risposta nel PNA 2019 (allegato tecnico n.1) dove Anac sottolinea che, in fase di programmazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, la funzione del Rpct è quella di raccordo tra tutti gli attori interni al contesto di riferimento. Per attori interni, (Figura 2 del PNA 2019), si intendono quindi: l’Oiv, l’organo di indirizzo, il Rpct, i dirigenti (o PO), i dipendenti e le strutture di audit interno ovvero, i revisori.

A riguardo, l’allegato tecnico n.1 al PNA 2019, prevede la possibilità di attribuire specifiche funzioni di vigilanza e controllo in ambito di anticorruzione e trasparenza anche al revisore, ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 239 del Tuel. Pertanto, nel verbale di insediamento del revisore, occorrerebbe inserire la presa d’atto della sezione 2.3 del Piao e dare riscontro di eventuali ulteriori funzioni attribuite.

Inoltre, da un punto di vista operativo ed in particolare durante le verifiche di cassa, il revisore non potrà non considera l’adeguatezza del livello di trasparenza amministrativa dell’ente con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione (per il dettaglio si rimanda al sito ANCREL – sezione documenti - Checklist trasparenza per revisori).

Come noto, infatti, i recenti interventi normativi intercorsi in ambito di procedimento amministrativo hanno di fatto identificato nella fase definita “pubblicazione” la conclusione del medesimo. A riguardo e con particolare riferimento ai pagamenti sostenuti dell’amministrazione, il revisore non potrà non verificare se a fronte dell’avvenuta liquidazione risulti essere stata pubblicata nell’apposita sezione in “Amministrazione Trasparente”, la documentazione prevista dal Dlgs 33/2013 (per completezza si rimanda alla deliberazione Anac n. 1310/2016).

Va altresì considerato come con il Pna 2022, l’Anac abbia interamente rivisto gli obblighi di pubblicazione concernenti la sezione “Bandi di Gara e contratti” anche in riferimento ai progetti finanziati con fondi del Pnrr. Pertanto, gli enti si trovano di fronte ad una doppia “rendicontazione amministrativa”: la prima riconducibile agli adempimenti di cui alla piattaforma ReGiS, la seconda in termini di trasparenza amministrativa, con riferimento ai nuovi obblighi di pubblicazione di cui all’allegato n. 9 al Pna 2022.

Nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo del revisore, risulta quindi opportuno effettuare una doppia verifica con riferimento agli adempimenti di rendicontazione previsti da ReGis e di trasparenza amministrativa, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione dei così detti SaL (Stadio avanzamento lavori), vera novità nel nuovo corso degli obblighi di pubblicazione a firma Anac.

Con riferimento quindi alle casistiche sopra esposte, in caso di un eventuale omesso o parziale controllo, il revisore dell’ente locale potrebbe essere esposto sia al regime sanzionatorio previsto da Anac in caso di mancata vigilanza e controllo in tema di trasparenza amministrativa, ovvero una sanzione compresa tra 500 e 10.000 euro, sia all’eventuale danno erariale che potrebbe generarsi a seguito di una liquidazione avvenuta a fronte di un procedimento amministrativo non concluso a per l’eventuale omessa pubblicazione dei dati e documenti di cui al Dlgs 33.2013.

Si raccomanda pertanto ai revisori di interfacciarsi con gli OIV (o organismo analogo) con particolare riferimento al prossimo monitoraggio degli obblighi di pubblicazione di cui alla deliberazione 203/2023, la cui scadenza per l’attestazione e contestuale pubblicazione è fissata rispettivamente al 30 novembre e 12 dicembre ma che sarà sicuramente oggetto di proroga considerati i numerosi problemi riscontrati dagli operatori nell’utilizzo della piattaforma Anac dedicata.

PROSSIMI EVENTI

ANCREL ROMAGNA in collaborazione con ODCEC RIMINI organizza il ° CORSO DI APPROFONDIMENTO 2023 REVISORI ENTI LOCALI” : 1° LEZIONE 14 NOVEMBRE 2023 - ORE 14:30/17:30 Relatore Dott. Marco Castellani 2° LEZIONE 21 NOVEMBRE 2023 - ORE 14:30/17:30 Relatore: Dott. Roberto Camporesi 3° LEZIONE 27 NOVEMBRE 2023 - ORE 14:30/18:30 Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa Tutte le info e le modalità di iscrizione a questo link

Ancrel Campania in collaborazione con Ancrel Nazionale ed Ancrel Sardegna organizza il corso L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VII Edizione che si svolgerà su piattaforma online dal 1°/10/2023 al 30/11/2023. Tutte le info QUI

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Ancrel Veneto in collaborazione con Odcec e Sel organizza il corso base per revisori degli enti locali. Il corso si propone di fornire una formazione professionale di base per l’attività di revisione di enti locali necessario anche per l’iscrizione/mantenimento nell’Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal Ministero dell’Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua. IN AULA A VICENZA 17 e 24 novembre 2023 e IN WEBINAR 20 e 27 novembre 2023. Info nella brochure

ANCREL SALERNO e ODCEC Vallo della Lucania presentano il seminario C7bis LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI che si svolgerà nei giorni 17 e 18 novembre 2023. L’evento si svolgerà in presenza presso ODCEC di Vallo della Lucania tutte le info a questo link

Ancrel Campania in collaborazione con Fondazione Dottori Commercialisti, ODCEC di Avellino, UGDCEC Napoli, UGDCEC Avellino organizza il giorno 20 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19 un Webinar per revisori Enti Locali su: IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR. Qui tutte le info

Ancrel Marche In collaborazione con ODCEC Ancona presenta un Seminario webinar GRATUITO il 22 Novembre 2023 – ore 14,30 – 18,30 sul tema: IL RENDICONTO 2023 ED I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE

Il corso è rivolto ai revisori degli Enti Locali e offre un approfondimento specialistico sugli adempimenti sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Relatore: Dott.ssa GRAZIA ZEPPA Dottore Commercialista, Revisore Legale, Revisore Enti Territoriali, Presidente ANCREL. La brochure e le modalità di iscrizione al link

L’ATTIVITA’ DEL REVISORE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ENTE 23 novembre dalle 10.00 alle 12.00 Evento webinar organizzato da Ancrel Ferrara in collaborazione con ODCEC Ferrara relatore Dott. Luciano Fazzi. Scarica la brochure a questo link

Le Sezioni Ancrel Toscana - Liguria e Toscana il Pegaso, in collaborazione con la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana e l’ODCEC di Prato organizzano il 24 novembre 2023, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 un evento formativo dal tema: “I QUESTIONARI AL RENDICONTO: INCONTRO CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA TOSCANA” Il caso pratico della compilazione delle tabelle A, B,C link

Seminario di formazione organizzato da Ancrel Calabria in collaborazione con ODCEC Lamezia Terme organizzano il giorno 24 Novembre 2023 - dalle 8.30 alle 14.30 Presso Sala Convegni ODCEC Lamezia Terme un Seminario di Formazione su IL BILANCIO TECNICO: scadenze ed adempimenti PNRR: situazioni attuali e controllo dei Revisori. Scarica la brochure con la scheda di iscrizione a questo link

Ancrel Messina in collaborazione con ODCEC di Messina presenta il Seminario in modalità mista (presenza e webinar) GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 – 2026 Specifico per la formazione Revisori Enti Locali Valido per i revisori della Regione Sicilia Martedì 28 e mercoledì 29 Novembre 2023 Sala Convegni ODCEC di Messina Via Santa Maria Alemanna 25. Tutte le info a questo link

ANCREL SARDEGNA in collaborazione con ODCEC ORISTANO organizza per il giorno mercoledì 29 novembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 un webinar su: I DEBITI FUORI BILANCIO E LE TRANSAZIONI: I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE – CHECK-LIST E VERBALI docente: Dott.ssa Maria Carla Manca e

STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI FINANZIARIA: PROCEDURE DI PRE-DISSESTO E DISSESTO. IL RUOLO DELL’ORGANO DI REVISIONE docente: Dott.ssa Francesca Orro scarica la brochure QUI