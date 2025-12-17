Mm, risorse dalla Bei per depurazione e vasche

Un nuovo prestito da 100 milioni, concessi dalla Bei, per finanziare una serie di progetti infrastrutturali e ingegneristici. È quanto sta programmando la multiutility milanese Mm, al 100% del Comune di Milano. Questa nuova serie di investimenti si aggiungono a quelli già pianificati nel piano industriale, che beneficia già di 70 milioni in prestito (sempre dalla Bei) e di 100 milioni di prestito obbligazionario (quotato a Dublino).

I progetti verranno realizzati nei prossimi 5 anni. Più nel dettaglio...