Mobilità, nessun conflitto di interessi per il dirigente vincitore della procedura che ha predisposto il bando di Michele Nico

Cassazione civile, ordinanza n. 14897/2023 Sezione Lavoro

Per quanto il conflitto d'interessi assuma rilievo non solo quando è concreto ed effettivo, ma anche quando è solamente potenziale, non può ascriversi alcun comportamento illegittimo a carico del dirigente addetto alle risorse umane che ha predisposto gli atti preliminari e del bando di mobilità volontaria secondo uno schema tipico per tutti gli avvisi pubblici - senza l'inserimento o la pretermissione di clausole che avrebbero potuto consentire, nel prosieguo, un effetto a sé favorevole – ed è stato...