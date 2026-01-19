Mobilità, riserva del 15% solo negli enti più grandi
Con la nuova disposizione si cerca un equilibrio tra le ragioni favorevoli e quelle contrarie che fanno riferimento al complesso delle capacità assunzionali
Dallo scorso 1° gennaio le amministrazioni locali non devono più chiedersi se la mobilità volontaria prima dell’indizione di un concorso o dello scorrimento di una graduatoria sia obbligatoria o facoltativa.
I Comuni e le Province più grandi, le Città metropolitane e le regioni devono riservare almeno il 15% delle capacità assunzionali a questo istituto, mentre i più piccoli non hanno vincoli di sorta. In precedenza, le regole erano invece riferite alle singole procedure.
