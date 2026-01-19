Personale

Mobilità, riserva del 15% solo negli enti più grandi

Con la nuova disposizione si cerca un equilibrio tra le ragioni favorevoli e quelle contrarie che fanno riferimento al complesso delle capacità assunzionali

di Arturo Bianco

Dallo scorso 1° gennaio le amministrazioni locali non devono più chiedersi se la mobilità volontaria prima dell’indizione di un concorso o dello scorrimento di una graduatoria sia obbligatoria o facoltativa.
I Comuni e le Province più grandi, le Città metropolitane e le regioni devono riservare almeno il 15% delle capacità assunzionali a questo istituto, mentre i più piccoli non hanno vincoli di sorta. In precedenza, le regole erano invece riferite alle singole procedure.

Con la nuova disposizione ...

Correlati

Salario accessorio, il Comune può trasferire risorse all’Unione di cui fa parte

Gli ultimi contenuti di Personale