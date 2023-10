Modello 770, Pa che hanno operato ritenute erariali tenute all’invio entro fine ottobre di Federico Gavioli

Sono chiamati all’adempimento anche gli enti pubblici tra i quali università statali, Regioni, Province e Comuni

Martedì 31 ottobre 2023 rappresenta il termine ultimo per l’invio del modello 770/2023 che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

• redditi di lavoro dipendente e assimilati;

• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;

• locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione Unica ;

• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza,

relative al periodo di imposta 2022.

Possibilità di suddividere il modello

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX ; tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’articolo 4, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo 2023 (ovvero il 31 ottobre 2023) sia:

 Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati;

 Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

 sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Come si presenta il modello 770/2023

Tra questi soggetti tenuti a presentare il modello 770/2023, rientrano anche gli enti non commerciali e gli enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, Regioni, Province, Comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica:

a) direttamente dal sostituto d’imposta;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni;

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.