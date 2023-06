Moratoria di sei mesi sui controlli nelle imprese che si mostrano in regola di Gianni Trovati

Il Cdm ha approvato il testo del decreto proposto dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo. Niente sanzioni per gli errori formali, verifiche basate sulla profilazione del rischi









Una profilazione preventiva del rischio basata sul settore di attività e sulle dimensioni dell'impresa, un premio sotto forma di moratoria su nuove verifiche per chi si dimostra in regola e un censimento puntuale degli obblighi per evitare duplicazioni di richieste documentali e ispezioni. Sono i tre snodi fondamentali intorno ai quali ruota il decreto legislativo sulla riforma dei controlli delle imprese portato ieri in consiglio dei ministri per il primo esame dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo...