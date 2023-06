Mose di Venezia, più vicina la gara per la manutenzione delle paratie di M.Fr.

La commissaria Spitz: il 5 luglio il prelievo della prima paratoia di bocca Treporti per la manutenzione, subito dopo la gara per la manutenzione per tutte le altre bocche di porto









I lavori alle barriere del Mose di Venezia saranno conclusi entro dicembre di quest'anno e la gara per la manutenzione delle paratie mobili sarà lanciata in tempi brevi. Lo ha assicurato la commissaria di governo Elisabetta Spitz nel corso di un incontro, il 19 giugno, della cabina di regia sull'attuazione del Mose presieduta dal prefetto di Venezia, Michele di Bari. «Il 5 luglio - ha detto Spitz - verrà prelevata la prima paratoia alla bocca di Treporti per la manutenzione e subito dopo l'esito ...