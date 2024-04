Musei e luoghi per la cultura, la prevenzione incendi si integra con la disabilità

I luoghi della cultura: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali devono rispondere agli obiettivi di accessibilità e inclusione e di promozione della diversità. Una missione che, tra l’altro, è scritta nella definizione di museo, e per estensione di luogo della cultura, approvata ad agosto 2022 dall’International council of museum (Icom). Della progettazione per l’accessibilità e della fruizione ampliata dei luoghi della cultura si è occupato un manuale, appena...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi