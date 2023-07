Mutui degli enti locali, intesa tra sindaci e Abi sullo stop ai pagamenti di Gianni Trovati

Un accordo quadro fra banche, Comuni e Province apre alla sospensione delle quote capitali in scadenza fino alla fine dell’anno nei mutui sottoscritti dagli enti locali con gli istituti di credito. L’intesa, firmata ieri da Abi, Anci e Upi, nei prossimi giorni andrà tradotta in patti bilaterali con ogni istituto di credito, ma il lavoro è facilitato dalle linee guida generali definite ieri. In pratica, si tratta di sospendere la parte capitale in tutte le rate che scadono dalla data dell’accordo ...