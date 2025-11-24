Mutui, Italia ai primi posti in Europa: la rata è light
Nel secondo trimestre tasso medio del 3,19%: solo in Spagna, Belgio e Francia si trovano condizioni di finanziamento migliori
L’allentamento dei tassi Bce, tra il 2024 e il 2025, ha alleggerito quelli dei mutui in Europa. Ma non ovunque allo stesso modo. Tanto che il nostro Paese rientra tra quelli dove le condizioni di finanziamento sono tra le più favorevoli rispetto a gran parte del resto d’Europa.Secondo i dati dell’European Mortgage Federation relativi al secondo trimestre del 2025, il tasso medio sui mutui in Italia si è attestato al 3,19%, valore tra i più bassi se paragonato agli altri mercati oggetto dello studio...