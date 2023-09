Naddeo confermato al vertice dell'Aran di E.L.&E.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e acquisito il parere positivo della Conferenza unificata, ha dato il via libera ieri alla conferma di Antonio Naddeo alla guida dell'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che presiede dall'agosto 2019.

La nomina sarà formalizzata con apposito decreto del presidente della Repubblica