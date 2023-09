Nadef, Pil 2024 verso il +1-1,2% ma spazio da extradeficit a rischio di Gianni Trovati

Governo orientato su stime un po’ più ottimiste rispetto a quelle comunitarie









La frenata secca della crescita italiana indicata ieri dalla commissione europea segna un tassello decisivo nella costruzione sempre più complicata della prossima manovra. I numeri messi in colonna dai tecnici di Bruxelles non si limitano a riportare l’Italia nell’area grigia degli «zerovirgola» che ha pesantemente ammaccato il Paese nei due decenni pre-Covid; ma restituiscono l’immagine di un’economia che va in controtendenza, e anche l’anno prossimo rallenta il proprio ritmo mentre il resto dell...