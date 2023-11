Napoli, bando da 22,3 milioni per gli impianti di ricarica dei bus elettrici di Alessandro Lerbini

Anche a Vercelli al via la gara (da 2,9 milioni) per rendere il trasporto pubblico locale sostenibile

Il trasporto pubblico locale a Napoli e Vercelli punta sull’elettrico. Al via due gare finanziate dal Pnrr dal valore complessivo di 25,3 milioni. Anm - Azienda napoletana mobilità - appalta la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di ricarica dei bus elettrici nei depositi di Cavalleggeri d’Aosta, Carlo III e Puglie (in lotto unico) per un importo di 22.348.077 euro.

Gli interventi rientrano nel Pnrr misura M2 C2 4.4 - rinnovo flotte bus e treni verdi sub-investimento 4.4.1 bus - opere connesse alla realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie alla gestione della tipologia di autobus ad alimentazione elettrica. Le offerte dovranno pervenire entro il 1° dicembre.

A Vercelli l’Atap - Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e Vercelli - aggiudica la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto di ricarica per bus elettrici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché interventi di predisposizione del sito (aree di accesso, manovra e parcamento e impianti accessori), presso l’area di proprietà aziendale in via Trento angolo via Latina. La gara da 2.933.356 euro scade il 6 dicembre.

