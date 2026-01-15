Napoli, gara da 22,8 milioni per la manutenzione dell’ospedale dei Colli
A Campobello di Mazara project financing per gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione
Opere di edilizia sanitaria in gara a Napoli. L’Azienda ospedaliera dei Colli, Monaldi, Cotugno, Cto appalta i servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione da eseguirsi presso gli immobili di proprietà dell’Azienda ospedaliera dei Colli. L’importo degli interventi è di 22.891.546 euro. Offerte entro il 23 febbraio.
A Campobello di Mazara, l’amministrazione comunale cerca capitali privati per assegnare con la formula del project financing gli interventi di efficientamento e rendimento ...