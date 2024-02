Napoli, sotto il Vesuvio partita la caccia a 880 milioni non pagati

Con 880 milioni di multe non pagate, Napoli ha uno dei tassi di evasione più alti d’Italia. La sua sfida la giunta guidata da Gaetano Manfredi l’ha lanciata quando ha firmato il Patto per Napoli con l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi per risanare un bilancio con 5 miliardi di esposizione, tra disavanzo e debito finanziario. Ora si attendono gli effetti della riorganizzazione impostata dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta che annuncia: «Tra un mese i primi dati».

Il Patto firmato a...