Negozi in città, patto tra pubblico e privato contro le chiusure - Perse 135mila attività Il piano. Confcommercio e Anci in campo con il progetto Cities per ridare vita a spazi che rischiano l’abbandono. Tra il 2012 e il 2023 spariti in Italia oltre 111mila negozi al dettaglio e 24mila attività di commercio ambulante