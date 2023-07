Nei bandi va indicato il Ccnl applicabile ai dipendenti impiegati nell'attività di Enzo De Fusco

Link utili Articolo 11, Dlgs 37/2023 Decreto legislativo

Possibile utilizzarne uno differente se garantisce le stesse tutele al personale









Dal 1° luglio le stazioni appaltati devono indicare, nei bandi pubblici, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto. Si tratta del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente...