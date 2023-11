Nel 110 per cento la Scia non può sostituire la Cilas di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

La domanda del lettore: Per la ristrutturazione di un fabbricato condominiale, comprendente il rifacimento della copertura e di porzione del solaio sottotetto con interventi di miglioramento sismico (sismabonus al 110 per cento), interventi di efficientamento energetico (ecobonus al 110 per cento) e interventi trainati (sostituzione di generatori di calore e infissi), il tecnico competente ha presentato al Comune una Scia (segnalazione certificata di inizio attività), e non una Cilas (comunicazione...