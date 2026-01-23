Nel 2026 l’ascensore esterno per il disabile in casa perde il bonus del 75%
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Una famiglia con un soggetto con disabilità motoria abita in un appartamento - prima casa - situato al terzo e ultimo piano di uno stabile con sei appartamenti. Volendo installare un ascensore esterno, con ingresso nei terrazzi, si chiede se nel 2026 è ancora possibile detrarre il 75% oppure solo il 50 per cento. Nello stabile vivono condòmini molto anziani che non vogliono aderire perché non hanno capienza fiscale; i loro familiari possono subentrare nelle spese e portare...