Nel Lazio, Piemonte e Toscana niente fondi senza polizza catastrofale
Obbligo di assicurazione contro le calamità naturali per Pmi e micro imprese. Contributi a fondo perduto per la competitività e la transizione green e tech
Incentivi regionali subordinati alle polizze catastrofali. Sempre più Regioni stanno vincolando l’accesso a contributi, bandi e agevolazioni alla stipula obbligatoria di assicurazioni contro eventi estremi, come alluvioni, terremoti, incendi e altre calamità naturali. I primi esempi arrivano da Piemonte, Toscana e Lazio.
Piemonte
Con una dotazione finanziaria di otto milioni, la Regione Piemonte intende finanziare, tramite l’uso di contributi a fondo perduto, la transizione green e sostenibile delle...