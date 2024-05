Nel milanese leasing in costruendo da 38 milioni per una struttura pediatrica

Il Consorzio Cev lancia una gara - con procedura aperta - per un leasing in costruendo del valore complessivo di oltre 38 milioni di euro (esattamente 38.093.986 euro). L’oggetto dell’appalto include l’affidamento in locazione finanziaria della progettazione, esecuzione dei lavori, riqualificazione e gestione di una nuova residenza terapeutico-riabilitativa a media intensità per minori da realizzare nel comune milanese di Corbetta, in Via Don Felice Cozzi. La stazione appaltante (Consorzio Cev) opera...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi