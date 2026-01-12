Nelle buste paga della sanità un federalismo di fatto
L’ultimo rapporto sulle retribuzioni pubblicato da Aran propone un’analisi attesa quanto sorprendente sui differenziali retributivi territoriali in sanità. Il lavoro sposta lo sguardo sui livelli retributivi effettivi, interrogandosi su quanto guadagna un infermiere o un operatore sociosanitario a seconda dell’azienda e del territorio in cui lavora.
I dati riguardano circa 485mila dipendenti non dirigenti, concentrandosi su tre gruppi: i professionisti sanitari (per lo più infermieri, con retribuzioni...