Nelle casse dei Comuni sciolti per mafia i contributi sulle opere pubbliche di Daniela Casciola

Le risorse del Fondo sono state attribuite agli enti nella situazione di scioglimento al 3 luglio 2023









Nelle casse dei Comuni sciolti per mafia 5 milioni di euro previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, da utilizzare per opere pubbliche. La Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale comunica che con decreto dirigenziale 7 luglio 2023 è stato effettuato il pagamento del Fondo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 277, della legge 205/2017, ripartito in quote e assegnato con decreto del Direttore centrale per...