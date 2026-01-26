Amministratori

Nelle Regioni quattro hub per usare l’Ai in atti e gare

Nella sperimentazione anche lo sviluppo dei bandi di finanziamento

di Gaetano Scognamiglio (*)

A fronte di un Ai Act (legge 132\2025) che non prevede risorse per gli obiettivi previsti, il programma nazionale promosso dal dipartimento per la Trasformazione digitale stanzia intanto 20 milioni sul fondo Innovazione per rafforzare soluzioni di intelligenza artificiale, con quattro progetti pilota destinati a sostenere la Pubblica amministrazione nell’utilizzo consapevole e responsabile dell’Ai.

La Regione Puglia è capofila di uno dei quattro Hub che coinvolge altre sei Regioni, l’Abruzzo, le Marche...

Gli ultimi contenuti di Amministratori