Nelle Regioni quattro hub per usare l’Ai in atti e gare
Nella sperimentazione anche lo sviluppo dei bandi di finanziamento
A fronte di un Ai Act (legge 132\2025) che non prevede risorse per gli obiettivi previsti, il programma nazionale promosso dal dipartimento per la Trasformazione digitale stanzia intanto 20 milioni sul fondo Innovazione per rafforzare soluzioni di intelligenza artificiale, con quattro progetti pilota destinati a sostenere la Pubblica amministrazione nell’utilizzo consapevole e responsabile dell’Ai.
La Regione Puglia è capofila di uno dei quattro Hub che coinvolge altre sei Regioni, l’Abruzzo, le Marche...