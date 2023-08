Nello sconto parziale conta anche il pagamento di Giorgio Gavelli

Lo spartiacque del 31 dicembre anche in condominio impone di allineare lavori e versamenti









Rispetto all’opzione per la cessione del bonus, l’alternativa dell’ottenimento dello sconto in fattura presenta alcune peculiarità. In questo caso, infatti, occorre distinguere tra sconto totale o solo parziale (si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 maggio scorso), fattispecie quest’ultima in cui il contribuente paga una quota dei lavori. Ma vediamo nel dettaglio.

In caso di sconto integrale, è pacifico che la data a cui fare riferimento per “targare” la detrazione...