Nessun impedimento al riconoscimento dell’indennità di condizioni lavoro per chi lavora da «remoto» di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Nell’ipotesi di personale utilizzato in convenzione, gli enti dovranno definire le modalità di riparto degli oneri economici tra cui quelle relative all’eventuale trattamento di trasferta

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il dipendente che presta la propria attività lavorativa da remoto può beneficiare dell’indennità di condizioni lavoro a patto che, anche in tale modalità, sussistano i presupposti giustificativi dell’indennità in questione. Nell’ipotesi di personale utilizzato in convenzione, gli enti dovranno definire le modalità di riparto degli oneri economici tra cui quelle relative all’eventuale trattamento di trasferta.

Sono questi gli ultimi chiarimenti forniti dall’Aran contenuti in alcuni pareri pubblicati...