Nessun riproporzionamento dei permessi in caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari

Il periodo temporale nel quale il dipendente è sospeso dal servizio per ragioni disciplinari, senza diritto a retribuzione, non è utile ai fini della maturazione delle ferie e pertanto quest’ultime devono essere ridotte in misura proporzionale alla durata dell’assenza.

Tale regola di riproporzionamento non vale, però, per i permessi retribuiti previsti dall’articolo 40 del contratto del 16 novembre 2022, per i permessi per motivi personali o familiari e neanche per i permessi per l’espletamento di...