Nessuna esclusione degli incrementi del Decreto Pa dai limiti di spesa di personale
Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione del del decreto legge 25/2025 vanno computate ai fini del rispetto del tetto complessivo
Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 25/2025 (meglio noto come decreto Pa 2025), vanno computate ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale, previsto dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.
È questa la conclusione cui giunge la magistratura contabile marchigiana con la deliberazione n. 16/2026/PAR, confermando la linea interpretativa fornita dalla Ragioneria...
