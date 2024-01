Niente accesso ai nomi dei colleghi anche se il procedimento disciplinare è stato archiviato

Niente accesso ai nomi dei colleghi se il procedimento disciplinare, sebbene archiviato, si sia basato su informazioni di presunte condotte irregolari poi rivelatesi infondate. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 19082/2023) in disparte esigenze di riservatezza sempre da bilanciare con quelle di legittima difesa dell’incolpato, non si deve scoraggiare l’acquisizione di informazioni utili in vista del perseguimento del buon andamento della Pa.

Mentre non viene in discussione il tema della necessaria ...