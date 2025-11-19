Amministratori

Niente accesso se i documenti sono già online

Sta al cittadino consultare autonomamente il sito web del Comune

di Pietro Alessio Palumbo

Il Tar Campania (sentenza n. 6232/2025) segna un punto chiave sulle nuove coordinate della trasparenza: lecito il silenzio, nessuna risposta all’istanza d’accesso se i documenti comunali sono già online sulle piattaforme ufficiali. Addio burocrazia e spese in fotocopie: sta al cittadino consultare autonomamente il sito web del Comune. Il Tar ha evidenziato che l’accesso documentale non può essere utilizzato come rimedio alternativo rispetto alla pubblicazione obbligatoria degli atti amministrativi...

Correlati

Campania

Gli ultimi contenuti di Amministratori