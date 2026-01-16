Niente convalida per le delibere approvate dal consiglio convocato irregolarmente
Perché questo vizio non soltanto determina l’incolpevole assenza dei consiglieri alla seduta ma comporta anche l’impossibilità per gli stessi di contribuire al contenuto dispositivo
Malgrado il favor legis per la conservazione dell’atto invalido, desumibile dall’articolo 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990, l’istituto della convalida può essere impiegato per sanare soltanto i vizi di tipo formale o procedurale, mentre risultano insanabili i vizi di carattere sostanziale, dovuti all’originaria mancanza di un presupposto o requisito di legge.
Sulla base di questo principio il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 8881/2025 ha affermato l’impossibilità di convalidare...
