Niente deroghe per il personale della Coesione di Arturo Bianco

Gli enti territoriali del Sud potranno presentare al dipartimento per la Coesione tra il 30 novembre e il 30 gennaio l’istanza per il finanziamento permanente dell’assunzione a tempo indeterminato di 2.129 funzionari necessari all’attuazione delle politiche di coesione. Lo prevede il decreto 607/2023 del dg dell’agenzia per la Coesione. Il meccanismo è innovativo. Può essere utilizzato da tutti gli enti, compresi i dissestati, strutturalmente deficitari o in predissesto. Sono assunzioni eterofinanziate...